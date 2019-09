Verzweifelt hat sie jetzt eine Studentin als Minijobberin angestellt, die drei Mal in der Woche nachmittags bei ihrer Tochter ist, dazu hat sie noch einen Platz in der Mittagsbetreuung der Schule. "Ich habe sogar an OB Reiter geschrieben, aber der hatte auch keinen Hortplatz", stöhnt die berufstätige Frau.