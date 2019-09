Mitte Oktober beginnt die Demontage am Flughafen. Der 24 Meter lange und fünf Meter breite Fluggaststeig muss im Ganzen transportiert werden. Die Idee von Hahn: "Wir wollen die Bauteile wie eine Installation aneinanderreihen." Am liebsten würde er diese in einem Randbezirk aufbauen. "Dort wäre das mehr ein Veranstaltungsraum für Kultur als eine Gastronomie, wo man gemütlich Kaffee trinkt", sagt Hahn. Aber: "Ort und Umgebung bestimmen, was daraus wird. Jetzt müssen wir erstmal eine Fläche finden."