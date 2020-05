Beta-Version steht zur Verfügung Spotify Kids in Deutschland veröffentlicht

Jetzt gibt es endlich auch die Kinderversion des Musikstreamingdienstes Spotify in Deutschland. Der schwedische Anbieter veröffentlichte das Angebot Spotify Kids in einer Beta-Version. In dieser eigenständigen App können User mit Familien-Abo ihrem Nachwuchs 30.000 Titel und 170 Playlists zur Verfügung stellen, die speziell für Kinder ausgewählt wurden. Die Eltern haben allerdings weiterhin volle Kontrolle über die konsumierten Inhalte, können jeden gehörten Track nachvollziehen und auch einzelne Songs sperren.