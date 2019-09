"Wies’n Chill Out Area" ist komplett belegt

Im ersten Stock erwartet die Alkoholintoxikierten in der "Wies’n Chill Out Area" als Boxen durchnummerierte Matratzen auf dem Boden – dass sie sich nicht verletzen, wenn sie fallen – und eine Schwester, die ihren Schlaf überwacht. "Medizinisch ist eine Alkoholvergiftung keine Herausforderung", sagt der Chefarzt Dr. Johannes Maxrath (44). Die Patienten werden an den Tropf gehängt und überwacht. Aber auch das "Aquarium" wird videoüberwacht – zur Sicherheit der Pflegerin.