David Alaba wohnt in Kirchberg/Tirol: Nun die Musterung

Nach einer allgemeinen Belehrung wurde der 27-Jährige im Stellungshaus der Innsbrucker Konradkaserne "auf Herz und Nieren getestet und beeindruckte mit seiner Muskelkraft am Kraftstuhl", heißt es in dem Tweet. David Alaba wohnt in Kirchberg in Tirol, seine Eltern sind der frühere Musiker George Alaba und das Ex-Model Rose May.