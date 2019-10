Besuch bei den München Rangers "American Football ist ein ziemlich cooler Sport"

In den USA ist American Football die wohl populärste Sportart. Acht der zehn größten Sportstadien der Welt sind American Football Arenen in den USA. In München teilen sich die Rangers mit ihren Konkurrenten den Munich Cowboys das Dantestadion. Hier liegt zwischen den Sitzreihen Laub, auf der Tribüne blättert die Farbe von der Wand. Im Stadion wird die Tribüne gerade umgebaut und die Zuschauerkapazität von 12.000 auf 5.000 Plätze reduziert. Wo in den USA Profispieler in einer Saison teilweise über zehn Millionen Dollar verdienen, werden in Deutschland nur wenige Spieler überhaupt bezahlt.