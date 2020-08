Besuch auf Barry Island Prinz William und Herzogin Kate im Spielparadies

Obwohl ihre drei Kinder bei dem Besuch nicht dabei waren, probierten sich die beiden auch an einigen der Spieloptionen. In einem Video des offiziellen Twitter-Accounts The Royal Family Channel ist zu sehen, wie das Paar erst an einem Wurfstand Halt macht und sich anschließend an einem Greifarm-Automat versucht. Ihre Gewinne gaben sie direkt an die Kinder weiter, die mit ihnen in dem Freizeitpark spielten.