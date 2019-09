SsangYong Korando: Entspanntes Langstrecken-Cruisen

Das passt gut zusammen, so das mid-Urteil nach der ersten Runde mit dem allrädrigen Automatik-Diesel. Die Kraftentfaltung ist angesichts des Leergewichts von 1,7 Tonnen absolut in Ordnung, der Korando ist 181 km/h schnell, den Wert für den 100er-Sprint gibt SsangYong Deutschland nicht an. Das neue Aggregat läuft leise und kultiviert, nervt nicht mit einem Turboloch und lädt zum entspannten Langstrecken-Cruisen ein. Zweites Aggregat ist ein neuer 1,5-Liter-Benziner mit 163 PS, der im November nachgeliefert wird.