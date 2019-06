Simon Lorenz überzeugte als Stabilisator

Laufstark, zweikampfstark, kopfballstark – der 22-jährige Badener überzeugte als Stabilisator in der Abwehr, spielte 37 von 38 Partien in der Dritten Liga über die volle Distanz. Zwischenzeitlich sogar mit Maske wegen gebrochener Nase und - per Schiene abgesichert - sogar mit einem Außenbandriss.