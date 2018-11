Bund reagiert auf Engpass mit Lockerung

Was aber kann man tun, wenn man sich jetzt noch impfen lassen möchte? Der Bayerische Apothekerverband empfiehlt, sich so bald wie möglich mit dem Hausarzt in Verbindung zu setzen und sich vormerken zu lassen. Auch die KVB rät zu einem Anruf beim Hausarzt. Falls dieser keinen Impfstoff mehr hat, könne er bei Kollegen nachfragen. Alternativ könne sich der Patient den Impfstoff auch selbst in der Apotheke holen und vom Arzt injiziert bekommen.

Angesichts der regionalen Engpässe beim Grippeimpfstoff lockert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Vorschriften für die Beschaffung. Demnach können die Bundesländer bei regionalem Bedarf erlauben, dass sich Apotheken und Arztpraxen untereinander mit Grippeimpfstoff vorsorgen und dass aus anderen Ländern der Europäischen Union bezogene Impfstoffe in den Apotheken abgegeben werden dürfen.

Grippeinmpfung: Was kann der Wirkstoff?

Das Robert-Koch Institut (RKI) rät insbesondere Menschen über 60, Schwangeren, chronisch Kranken und medizinischem Personal zu einer Grippeimpfung. Laut Bundesgesundheitsministerium hat die Grippe in der vergangenen Saison in Deutschland zu fast 2000 Todesfällen geführt.

Die Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz, denn die Grippeviren mutieren schnell. Sie wird jedoch laufend angepasst. Seit 2007 sind Krankenkassen verpflichtet, die Dreifach-Impfung gegen drei Influenza-Stämme zu übernehmen. Das RKI hat kürzlich auch die Vierfach-Impfung empfohlen. Sie wird noch nicht von allen Krankenkassen übernommen. Erster Impf-Ansprechpartner ist der Hausarzt.

Lesen Sie auch: Männergrippe! Erkältung kann zur Beziehungs-Probe werden