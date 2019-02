Bestätigung von Günther Jauch Sensation bei "Wer wird Millionär?": Heiratsantrag am Telefon

In der anschließenden Sendung "Extra - Das RTL Magazin" war das verlobte Paar dann nochmal Thema. Demnach laufen die Hochzeitsvorbereitungen bereits. Und auch hier präsentierte sich die Braut in spe von der coolen Seite: "Benny wollte immer gerne heiraten, und wenn er das unbedingt braucht, dann mache ich das eben mit", so Svenja.