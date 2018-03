"Best neVer Rest" Löw warnt: "Die WM wird uns Unmenschliches abverlangen"

Nun also "Best neVer Rest". Thomas Müller war so frei, den Slogan mit Leben zu füllen: "Die besten Spieler wollen immer gewinnen, bei allem, was sie machen, die hassen es auch, im Training zu verlieren. Deshalb sind sie am Ende auch die Auslese." Und die Auslese trifft Bundestrainer Joachim Löw. Mit den beiden Testländerspielen gegen Spanien am Freitag (20:45 Uhr, ARD live) in Düsseldorf und gegen Brasilien am Dienstag (20:45 Uhr, ZDF live) in Berlin beginnt die Mission fünfter Titel. Personelle Experimente ja, aber keine endgültigen Entscheidungen. Und doch wirken die acht Tage im Kreise des DFB-Teams wie ein Sichtungslehrgang samt Formcheck. Am 15. Mai, kurz nach Ende der Bundesliga-Saison, muss Löw seinen vorläufigen WM-Kader verkünden.