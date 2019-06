Nachtruhe ab 23 Uhr

Es sei "unerlässlich", auch bei privaten Gebäudefassaden eine kunstlichtfreie "Nachtruhe" zwischen 23 Uhr und der Morgendämmerung einzuführen, heißt es in einem von mehreren Änderungsanträgen der SPD, mit denen diese Korrekturen am Artenschutz-Paket der Koalition erreichen will. Rund die Hälfte der Tierarten in Bayern sei nachtaktiv, argumentieren die Sozialdemokraten. "Viele Insekten, Wildkatzen und Fledermäuse, aber auch Amphibien und Reptilien leiden unter den künstlichen Lichtern der Nacht." Zugvögel verlören die Orientierung, Insekten würden vom Licht angezogen "und sterben dort vor Erschöpfung oder fallen ihren Fressfeinden zum Opfer". Aber auch für den Menschen sei es "schädlich, wenn die Nacht zum Tag gemacht wird". Die SPD verweist zudem auf die mögliche Energieeinsparung.