Deswegen will er nun Berufung einlegen, und hofft auf Straffreiheit. "Schon aus Prinzip muss das ein Ende haben." Obwohl er sich damit erneut in Gefahr begibt, eine Gefängnisstrafe zu bekommen – und so seine Mutter nicht mehr pflegen zu können.

Ist das Verbot von Marihuana verfassungswidrig? Das will der Jugendrichter Andreas Müller vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe prüfen lassen. Der Richter hatte den Schritt im bereits vergangenen September angekündigt und setzte zwei Verfahren wegen illegalen Cannabisbesitzes in geringen Mengen aus. In den Verfahren drängten sich aus Sicht Müllers Zweifel auf, ob eine Strafverfolgung verfassungsgemäß sei.

Der Jugendrichter hatte das Bundesverfassungsgericht bereits 2002 prüfen lassen, ob das Cannabisverbot mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Damals entschieden die Karlsruher Richter, dass der Besitz von Haschisch auch in geringen Mengen verboten bleibt. Obwohl in den letzten Jahren in vielen Ländern Cannabiskonsum legalisiert wurde, wird in Deutschland seit Jahren über die Legalisierung der Droge diskutiert.

Wie stehen Sie zum Cannabis-Verbot? Sollte es abgeschafft werden? Schreiben Sie uns unter: leserforum@az-muenchen.de oder per Post: Stichwort Leserforum, Garmischer Straße 35, 81373 München.

Lesen Sie hier: Video-Konferenz mit Justitia - Wie Corona Gerichte verändert