Steffen Henssler privat: Hat der Fernsehkoch Kinder?

Steffen Henssler: Eigene Restaurants und Anfänge im Fernsehen

Seine Vorliebe zu Sushi entwickelte sich während eines USA-Urlaubs, später erhielt er Ende der Neunziger von der Sushi Academy in Los Angeles den Titel "Professional Sushi Chef" nach Abschluss mit Bestnote. Nach einigen Jobs in den USA eröffnete er 2001 zusammen mit seinem Vater in Hamburg Hamburg sein erstes eigenes Restaurant "Henssler & Henssler" – mittlerweile sind es vier an der Zahl sowie die Kochschule "Hensslers Küche".