Hans Haas geht: Wer wird neuer Koch im Tantris?

Das steht, um im Bild zu bleiben, noch in den Sternen. Im Ernst: Die Antwort muss nun die Familie Eichbauer finden. Seniorchef Fritz Eichbauer hatte einst die Idee mit dem Gastrotempel, sein Sohn, Juniorchef Felix Eichbauer, ließ bei der Verkündung des bevorstehenden Haas-Ruhestands zumindest diese Stichpunkte fallen: Der Nachfolger oder die Nachfolgerin darf gerne jünger sein (Mitte 30) und bisher in zweiter Reihe in einer sehr guten Küche arbeiten.