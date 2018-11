München - Gut, dass in der Münchner U-Bahn nur Hunde ein extra Ticket brauchen – sonst müsste sich das Findelkind womöglich auch noch wegen Schwarzfahrens verantworten: Am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr, bemerkte eine Passantin ein hilfloses Kätzchen in der U-Bahn. Sie nahm das Tier auf den Arm und fragte in einem Kaufhaus am Marienplatz nach Hilfe.