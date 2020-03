Mit dem Brandbrief konnte Aigner, die im Landkreis Miesbach ihren Stimmkreis hat, offenbar im Katastrophenstab nichts erreichen. Die Staatsregierung will auf die Forderung der Bürgermeister nicht eingehen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Man werde die Allgemeinverfügung nicht ändern. Innenminister Joachim Herrmann sagte am Dienstag: "Dass man am Tegernsee oder am Walchensee dann plötzlich wieder auf einem Haufen mit 50 anderen ist, sollte vermieden werden und darüber sollte wirklich jeder nachdenken." Auch Ilse Aigner appelliert an den "gesunden Menschverstand", so in ihrer Antwort an die AZ. "Das heißt: zu Hause bleiben! Und Spaziergänge möglichst wohnortnah unternehmen und dabei frequentierte Orte vermeiden, um keine Gruppen zu bilden."