München - Wird Silvester-Feuerwerk in der Münchner Innenstadt künftig verboten? Dazu gibt es in der Münchner Stadtpolitik jetzt einen wegweisenden Beschluss: Der Kreisverwaltungsausschuss im Münchner Stadtrat hat am Dienstag mehrheitlich beschlossen, dass in München das Abbrennen von Feuerwerk eingeschränkt werden soll.