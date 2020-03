Havertz: Mit 20 Jahren bereits Vize-Kapitän

Doch was für ein Typ ist der gebürtige Aachener Havertz, der 2010 von der Alemannia in Bayers Jugendabteilung wechselte und mit 17 sein Profidebüt gab? Wirklich scheu und schüchtern? Zu mutlos für die Säbener-Ellbogengesellschaft wie nun also suggeriert – oder gar von irgendeiner Seite lanciert – wurde? Zurückhaltend, ja das ist er. Auch in TV-Interviews will er sich nicht groß aufspielen. Ein gut erzogener, intelligenter und cleverer Junge aus gutem Hause, sei er, so hört die AZ aus seinem Umfeld. Einer, der deutlich selbstbewusster ist, als es nach außen den Anschein hat.