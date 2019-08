Dabei profitierte Berzel lediglich davon, dass Kapitän Felix Weber in Braunschweig vom Platz gestellt wurde. "Er wird seine Spiele bekommen und uns weiterhelfen", hatte Bierofka vor Saisonstart gesagt und schon früh damit Recht behalten. Jetzt sagt Bierofka über den variablen Verteidiger: "Man hat schon gesehen, wie wichtig er für uns ist. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe." Per Kopf, mit den Füßen und grätschend am Boden – ein ums andere Mal klärte der Abwehrverbund um Berzel und Erdmann die verzweifelten Zwickauer Angriffe, wobei den Innenverteidigern wohl die meiste Aufräum-Arbeit zufiel. Sie meisterten ihren Job mit Bravour.