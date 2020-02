Der Schlüsselmoment dafür war drei Jahre zuvor: "1985 hatte ich die Kamera an einem nasskalten Tag in der Bretagne aus dem Wagen gehoben und es hat einen Knacks getan - an meinen Bandscheiben. Ich bin dann zur Erholung – heute sagt man Reha oder Wellness – dahin gefahren, wo ich nach meiner frühen Kindheit in München dann aufgewachsen bin: auf einem kleinen Hof zwischen Eggenfelden und Pfarrkirchen. Ja, und ich fahr’ da vorbei und sehe einen Bauern auf’m Feld, den ich von früher her als Kindheitsfreund eben kannte, und halte an. Und der erzählt: ,Du, da gibt’s eine verrückte Bäuerin in Schönau drüben, die hat ein Buch über ihr Leben geschrieben: Da kommt auch euer Hund, der Spitz Schockerl vor.’"