München/Augsburg - Der Kabarettist Maxi Schafroth (34) hat sich vor seiner Premiere auf dem Nockherberg in München am 12. März einen neuen Stil für seine Fastenpredigt vorgenommen. "Ich werde in meiner Fastenpredigt nicht den richtenden Blick von oben haben, sondern den eines Menschen, der von der Politik betroffen ist und Stellung bezieht", sagte der Kabarettist der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Das Schlimmste sei ein erhobener Zeigefinger. "Watschen um des Watschens willen ist nicht meins."