Bernd Protzner tot CSU trauert um Ex-Generalsekretär

Kulmbach - Der ehemalige CSU-Generalsekretär Bernd Protzner ist tot. Er starb in der Nacht auf Montag nach längerer schwerer Krankheit. Er wurde 66 Jahre alt. Protzner war von 1995 bis 1998 unter dem damaligen CSU-Chef Theo Waigel Generalsekretär. Geboren wurde Protzner in Kulmbach. 1990 wurde der promovierte Lehrer in den Bundestag gewählt, bis 2002 war er Abgeordneter. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte, Protzner habe "immer das Wohl der Partei im Auge" gehabt.