Schwanen-Attacke an der Isar: Bachelor Sebastian Preuss beteiligt?

Sebastian plauderte auch ganz offen über die Kritik und die volle Breitseite, die es für ihn als "Bachelor" gab. Vor allem die Schwanen-Attacke blieb den Zuschauern im Gedächtnis. Sebastian Preuss wurde nachgesagt, er und ein Kumpel hätten 2008 an der Isar einen Mann mit einem lebenden Schwan verdroschen. Der AZ sagte er am Donnerstag: "Es wurde so viel Falsches geschrieben. Ich habe nie in meinem Leben ein Tier gequält. Ich habe noch nie einen Schwan in der Hand gehabt und habe noch nie jemanden mit einem Tier verprügelt."