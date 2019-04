Wie die Münchner Polizei berichtet, konnte eine Zeuge in der Nacht auf Mittwoch die Tat beobachten. Demnach warfen gegen 2.30 Uhr drei schwarz gekleidete und vermummte Personen einen Kanaldeckel sowie mehrere Pflastersteine gegen die Schaufensterscheiben des Büros. Die Scheiben gingen zu Bruch, die Polizei spricht von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchtete das Trio mit Fahrrädern in Richtung Isar.