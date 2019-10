Bereit für das "nächste Abenteuer" Bastian Schweinsteiger: So denkt Ana Ivanovic über sein Karriere-Aus

Angela Merkel bedankt sich für "unvergessene Fußballmomente"

Die Nachricht, dass der einstige FC-Bayern-München-Star seine Karriere für beendet erklärt hat, erreichte am Dienstagabend auch Angela Merkel (65). In den vergangenen Jahren haben sich die Wege der Bundeskanzlerin und des Sportlers mehrmals gekreuzt, wie etwa nach der gewonnenen Weltmeisterschaft im Jahr 2014 in Rio de Janeiro, Brasilien. "Was für eine große Karriere", schrieb Merkel zu einer Bilder-Collage der Treffen. Und weiter: "Bastian Schweinsteiger bleibt ein Vorbild - als Sportler und Sportsmann. Alles Gute und Danke für unvergessene Fußballmomente!"