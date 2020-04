Auch für höhere Aufgaben sieht der Berater in seinem Klienten deshalb die richtige Lösung für den Klub. "Michael hat den 1. FC Nürnberg in die Bundesliga geführt. Ich traue ihm auch ohne Probleme zu, dass er den Verein in der 1. oder 2. Liga trainieren kann. Natürlich aber braucht es dafür Vertrauen und Zeit", so Backs weiter.