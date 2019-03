Bella Germania, Wer wird Millionär, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Bella Germania (2): Il destino - das Schicksal, Familienmelodram

Die junge Modedesignerin Julia (Natalia Belitski) will ihren tot geglaubten Vater Vincenzo (Stefan Kurt) kennenlernen. Als dieser sich am Telefon verleugnen lässt, fährt sie zu ihm nach Turin. Aber die Begegnung endet im Streit. Vincenzo, der als Junge Anfang der 70er Jahre mit seiner Mutter hoffnungsfroh nach Deutschland gekommen war, hat alle Brücken zu seiner alten Heimat abgebrochen. Julia möchte herausfinden, warum. Aus den Tagebüchern ihrer Großmutter Giulietta (Silvia Busuioc) erfährt Julia, wie es dieser in München ergangen war. Giulietta war bereit, für eine bessere Zukunft zu kämpfen.