Moment mal! Das ist doch der Sommerhit von El Professor, der allabendlich immer häufiger auch in den Zelten zu hören ist. Der Song, bereits in den 20ern eine Hymne der Unterdrückten, kam durch die Netflix-Serie "Haus des Geldes" zu neuem Ruhm. Doch was hat jetzt DJ Ötzi mit dem Lied am Hut, Pardon: an der weißen Strickmütze?