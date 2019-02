Das Tegernseer Beispiel macht Schule. Doch nicht überall am See. In Gmund sehe man derzeit keinen Handlungsbedarf und setzt lieber auf Wohnraumprogramme für Einheimische. In Rottach-Egern will die Verwaltung noch abwarten. Wohl auch, um zu sehen, welche Proteste und Drohungen die anderen beiden Talkommunen mit ihren Erhöhungen auslösen.

Besser haben es die Zweitwohnungsbesitzer in München. Sie zahlen nur neun Prozent. Und dies schon seit 2006. Kein Wunder, dass hier die Zweitsitze "boomen". In Tegernsee kann der Bürgermeister einen kleinen Erfolg melden. Zwölf Zweitwohnungen gebe es nun weniger.

