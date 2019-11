In den 90er Jahren hatte er junge Frauen am Hauptbahnhof angesprochen und ihnen die Mitnahme in seinem Pkw angeboten. Dann fuhr er sie an abgelegene Orte, um sich an ihnen zu vergehen. Er soll dabei gezielt auf Frauen zugegangen sein, die ein Drogen- oder Alkoholproblem hatten. Bei ihnen hoffte er, auf weniger Widerstand zu stoßen.