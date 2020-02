München - Schauspielerin Iris Berben (69) ist mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Gold ausgezeichnet worden. "Ohne zivilgesellschaftliches Engagement ist kein Staat zu machen", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) bei der Verleihung am Freitag in München. Berben wurde unter anderem für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus und Aids gewürdigt.