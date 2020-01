Willkommen beim Auftakt zur neuen und 15. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr auf ProSieben). Auch in Heidis Model-Welt hat sich in den letzten Jahren glücklicherweise einiges geändert. Früher waren ihre Meeedchen gerne mal zu dick, heute können sie nicht genug "Personality" und "Diversity" mitbringen.