Leon Boden bekannt als deutsche Stimme von Jason Statham

Bekannt wurde er durch zahlreiche Auftritte in deutschen Krimiserien wie "Tatort", "Der Bulle von Tölz", "Rosenheim Cops" und "Alarm für Cobra 11". Ende der 90er spielte er in der preisgekrönten Serie "Die Rote Meile", die in den Bavaria Filmstudios in München gedreht wurde, die Rolle des "Johnny Roland".