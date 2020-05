Trauer um Sabine Zimmermann. Mit nur 68 Jahren verstarb das beliebte TV-Gesicht in München, das berichtet das ZDF am Montagmorgen. Bekannt wurde sie 1987 an der Seite ihres Vaters Eduard, der 1967 "Aktenzeichen XY... ungelöst" ins Leben gerufen hatte und auch präsentierte. Bis 2001 war sie Co-Moderatorin der Krimisendung.