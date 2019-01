Hin und Her für Benjamin Kindsvater

Joker, ohne Einsatz im Kader, im Spitzenspiel gegen den KFC Uerdingen plötzlich von Beginn an, wieder 90 Minuten auf der Bank, dann gar nicht mehr im Kader, gegen den SV Meppen wieder in der Startelf, wieder nur Joker, nicht im Kader…es war ein ewiges Hin und Her für den Trostberger unter Löwen-Coach Daniel Bierofka. (Lesen Sie auch: So sehen die Sparpläne der Löwen aus)