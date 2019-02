Timo Gebhart nach Klagenfurt?

Die AZ weiß: Kurz vor Ende der Transferperiode war Gebharts Plan, bei Viktoria Berlin aus der Regionalliga Nordwest einen Vertrag zu unterschreiben. Doch es bahnt sich ein spektakuläres Leihgeschäft an. AZ-Informationen zufolge könnte Gebhart aus der Hauptstadt direkt weiterverliehen werden, und zwar an den Wörthersee zum österreichischen Zweitligisten SK Austria Klagenfurt. Die Transferperiode in Österreich dauert noch bis zum 6. Februar.