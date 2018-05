Beim QVC-Design-Gipfel in London Deutsche Promis erklären das Phänomen "Royal Wedding"

Während ihrer Ehe mit dem ehemaligen deutschen Tennis-Star war Becker selbst das eine oder andere Mal bei der britischen Königsfamilie eingeladen. Sie weiß daher ziemlich genau, wie streng die Regeln sind. "Ich war einmal in Windsor Castle eingeladen - gemeinsam mit der Queen, Prinz Charles, da war sogar noch die Königin Mutter am Leben. Da haben wir bei einem Staatsbesuch gelernt, wie man knickst - wie weit runter, was man anziehen und was man sagen darf, wenn man angesprochen wird", erzählte die 51-Jährige. Außerdem ist sie sich sicher: "Meghan musste sich sicherlich auf mehr vorbereiten."

Und was erwartet Meghan Markle nach der Hochzeit?

Was Meghan Markle nach der Hochzeit als zukünftiges Mitglied der britischen Königsfamilie erwartet, konnte Adelsexpertin Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim beim QVC-Gipfel berichten. "Das hört sich immer nach Märchen und Disney an, aber in erster Linie ist es ein Job", so die 38-jährige Ehefrau von Erbprinz Carl Ferdinand zu Bentheim und Steinfurt.

Man dürfe die Verantwortung nicht vergessen, die das "wichtigste Königshaus der Welt" habe. "Es ist jetzt einfach nicht mehr erlaubt, dass Meghan leicht bekleidet durch die Innenstadt läuft. Das musst du als junge Frau erst mal aushalten." Ist Meghan Markle darauf vorbereitet, was ihr bevorsteht? "Im Moment hat sie noch nicht ganz verstanden, was alles auf sie zukommt", glaubt die Adelsexpertin. "Sie kommt mir ein bisschen vor wie ein Welpe auf einer ihr unbekannten Spielwiese. Das ist aber auch gut so und das muss sie beibehalten. Und ich finde, sie sollte auch ihre eigenen Fehler machen dürfen. Die Zeit wird sie in die richtige Richtung führen."