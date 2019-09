Tuschelthema Nummer eins waren am Sonntag Moderatorin Verena Kerth und Rammstein-Frontsänger Till Lindemann: Den ganzen Abend unterhielten sie sich angeregt, zeigten sich ganz vertraut, lachten gemeinsam und sollen sich dann auch näher gekommen sein. Doch was ist wirklich dran am süßen Wiesn-Gerücht?