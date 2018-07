Beigefarbene Rattan-Handtasche Die kennen wir doch? Herzogin Meghan trägt Pippa Middletons Clutch

Herzogin Meghan (36) zog beim Sentebale ISPS Handa Polo Cup am Donnerstag, zu dem sie ihren Mann Prinz Harry (33) begleitete, mal wieder alle Blicke auf sich. Ein Detail an ihrem Outfit machte jedoch stutzig: ihre beigefarbene Rattan-Clutch mit hellbraunen Lederriemchen! Denn das gleiche Model bevorzugt auch Pippa Middleton (34), die schwangere Schwester von Herzogin Kate (36). Pippa hatte die Handtasche zuletzt an mehreren Tagen beim Tennisturnier in Wimbledon getragen.