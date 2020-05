Dreiste Falschgeld-Fälle in der Vergangenheit

Einen ähnlichen Falschgeld-Fall gab es bereits im vergangenen Oktober. Damals wollte ein französisches Brüderpaar auf der Wiesn mit sogenanntem "Movie Money" bezahlen. Wie der Name schon sagt, werden diese Banknoten vor allem für Filmaufnahmen verwendet, aber auch bei Zaubershows ist das Falschgeld immer wieder in Gebrauch. Ähnlich wie bei den "Prop-Copy-Banknoten" weist auch das "Movie Money" in der Regel keine Imitationen der Euro-Sicherheitsmerkmale auf.