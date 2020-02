Jauch über Schweighöfer: "Machte er einen ängstlichen Eindruck?"

"Was ich aber nie in meinem Leben verstehen werde, wozu braucht der Schweighöfer zwei Leibwächter? Ich höre das von Leuten, die selber Kerle wie ein Baum sind und dann haben sie zwei, vier oder sechs Leibwächter. Wer will denen was? [...]", fragte Jauch ungläubig. Darauf wusste Nicole Herrmann keine Antwort. Sie erklärte weiter, auf dem Rückweg zum Wagen hätten die beiden Leibwächter Schweighöfer flankiert. Was Jauch schließlich zu der Frage verleitete: "Machte er einen ängstlichen Eindruck? Nein, weil er ja zwei Bodyguards dabei hatte, nicht." Er habe "ganz entspannt" gewirkt, so Herrmann. "Na dann", schloss Jauch das Kapitel.