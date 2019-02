Portfolio von rund 800 Weinen

In einer alten Nudelfabrik am Moosfeld liegt ein Portfolio von rund 800 Weinen. Die sieben Mitarbeiter und Walter müssen selbst anpacken, hier fahren keine Gabelstapler zwischen den engen Reihen. "Da hat man wenigstens seinen Sport gemacht."

In einem kleinen Raum vor dem Lager verkauft Walter seine Weine und wer es schafft, mit Walter Gut-Freund zu sein, dem zeigt er womöglich seinen Weinkeller und holt mal ein Fläschchen von dort. "Meine Modelleisenbahn", wie er das nennt. Und was ist nun mit Walters Sohn? Der nippt auch mal gerne an einem mineralischen Wein, aber hat gerade andere Dinge im Kopf als den Weinhandel von Papa.

Walter & Sohn Weinhandlungen GmbH, Karlsburgerstr. 63, Di-Fr 10 bis 18 Uhr und Sa 10 bis 14 Uhr