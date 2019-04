Es ist offiziell! Kaya Yanar ist still und heimlich in den Hafen der Ehe geschippert. Die Hochzeit sei schon im vergangenen Jahr gewesen. Doch dabei verlief nicht alles glatt, wie Kayar Yanar im hr1-Talk (läuft am 7. April) erzählt. Schuld daran hatte seine Mutter, erzählt Kaya Yanar: Sie "hat einfach die Location nicht gefunden, das hat dann alles eine Dreiviertelstunde länger gedauert, und die ganze Hochzeitsgesellschaft hat gewartet, bis meine Mutter ankam".