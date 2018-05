Am Montag soll Alaba ins Teamtraining zurückkehren. Die Österreicher sind am Samstag in Klagenfurt vorletzter Testspielgegner der deutschen Nationalmannschaft vor der WM. Zuvor spielen die nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten Österreicher am Mittwoch in Innsbruck gegen WM-Gastgeber Russland.