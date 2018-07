Wie schlimm es den Spanier erwischt hat? Nach der Partie sieht man Martínez mit dicker Bandage am rechten Bein in den Katakomben. "Er hat eine Muskelquetschung", sagt Bayern-Trainer Niko Kovac. "In dem Moment, in dem er hinfiel, ist ihm der Gegner draufgefallen, sodass er dort Schmerzen verspürt. Wir haben ihn vorsichtshalber rausgenommen. Muskulär ist nichts kaputtgegangen. Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ich gehe davon aus, dass es in ein, zwei Tagen wieder geht."