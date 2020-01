In der Offensive fanden die Bayern nicht ins Spiel

"In so kurzer Zeit ist nicht viel zu verändern, aber wir wollen auf jeden Fall unsere Aggressivität in der Defense wieder deutlich steigern", hatte Kostic vor der Partie gesagt. Defensiv agierte der Bundesligist vor 5.853 Zuschauern im Audi Dome auch konzentriert und aggressiv, doch in der Offensive fanden die Bayern zunächst überhaupt nicht ins Spiel.