Der Freistaat war Ende Februar 2018 eines der letzten Bundesländer, die eine Online-Anzeige ermöglichten. Seither können sieben kleinere Straftaten auch in Bayern im Internet angezeigt werden. Die Geschädigten ersparen sich damit den Gang zur Polizeiwache. Den Notruf per 110 ersetze das Portal freilich nicht, betonte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beim Start des Angebots. Die Online-Anzeige eigne sich nur für Delikte, in denen die Polizei nicht sofort tätig werden müsse.