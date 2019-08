Stefan Mross stichelt bei Anmoderation

Jetzt durfte die Sängerin in der ARD bei "Immer wieder sonntags" auftreten – dabei konnte sich Moderator Stefan Mross bei der Anmoderation einen kleinen Seitenhieb in Richtung "Fernsehgarten" nicht verkneifen. "Seit geraumer Zeit hat sie eine neue Frisur." Danach zögert Mross kurz, grinst anschließend fast schon schelmisch in die Kamera – "aber bei 'Immer wieder sonntags' ist sie sehr herzlich willkommen". Anschließend präsentierte Olivier ihren Song "Heut' Nacht will ich alles".